Чому Росія вже масово не б'є іранськими дронами: відповідь експерта

Іранські дрони Росія використовує лише проти цивільної та енергетичної інфраструктури України, а не на полі бою. Наразі РФ відчуває серйозну нестачу ракетної зброї.

Таку думку висловив військовий експерт Петро Черник під час Єдиного телемарафону

"Єфективність дронів доволі висока та серйозна. Є чимало прикладів їхнього влучання. Шахід – серйозна машина з бойовою частиною у межах сорока кілограмів. Те, що наразі затихло їхнє застосування – є ознакою того, що іранці не так вже і багато передали цих машин росіянам. І це ще раз підтверджує тезу, що ракетний потенціал РФ ще є, він ще небезпечний, але насправді вийти на ті показники, які їм дійсно потрібні, вони не зможуть. І, на мій погляд, нескоро матимуть", - сказав він.

Нагадаємо:

Росія використовувала проти України іранські БПЛА, заміняючи ними ракетні удари. Зокрема, останнім часом дронами-камікадзе вона атакувала Харківщину, Одещину та Миколаївщину.

У Повітряних Силах ЗСУ заявили, що Росія нібито замовила 1740 дронів, однак це не означає, що вона їх отримала. Використали вони вже приблизно 450, й більшість з цих дронів були збиті.

Незважаючи на масовість та широке географічне використання ударних дронів армією РФ, українські захисники поступово вчаться надавати таким «летючим терористам» гідну відповідь. Так, із вечора 16 жовтня протягом менше, ніж доби, Росія випустила по Україні 43 "камікадзе" — усі з південного напрямку. Як зазначив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, 37 з них вдалося збити.

На початку листопада Москва з Тегераном уклали таємну угоду, за якою "Шахіди" збиратимуть в РФ. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що навряд чи Москва зможе швидко запустити виробництво цих дронів.

Днями міністр закордонних справ Дмитро Кулеба мав розмову з іранським колегою Хоссейном Аміром Абдоллахіано. Український дипломат вимагав, аби Тегеран припинив постачати зброю до Росії.

Втім, Іран досі усе заперечує. В іранському МЗС цинічно заявили, мовляв, країна нейтральна та закликала Україну "бути реалісткою". Речник МЗС Ірану Насер Канані наголосив, що нібито "е моційні заяви та голослівні звинувачення не допоможуть вирішити кризу в Україні".

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