Чому Росія запускає ракети біля кордонів інших країн: пояснення від Повітряних сил

Росія спеціально запускає ракети поблизу кордонів України з іншими державами, щоб спровокувати Київ збивати цілі, адже тоді уламки можуть падати на території інших країн.

Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів на брифінгу 10 лютого.

"Зрозуміло, що, запускаючи через територію Білорусі чи Молдови, вони намагаються якомога ближче до кордону пускати ракети, щоб відпрацьовувала наша система ППО", – сказав Ігнат.

Він додав, що уламки ракет можуть летіти ще 10 км, а то й більше, падаючи на території сусідніх з Україною країн.

"Вони це прекрасно розуміють і спеціально провокують на такі дії. Тому це ще один образ цинічного російського керівництва, яке робить такі провокації", – зауважив речник командування Повітряних сил.

Нагадаємо, Росія від вечора 9 лютого влаштувала масовану ракетну атаку по Україні, яку продовжила 10 лютого. За цей час агресор випустив 71 крилату ракету, 61 з яких збили українські сили ППО. Внаслідок обстрілу є влучання в об'єкти інфраструктури, також загинули люди.

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дві випущені по Україні російські ракети перетнули повітряний простір Молдови та Румунії.

Міноборони Молдови підтвердило, що російська ракета перетнула їхній повітряний простір.

Водночас у Міноборони Румунії не підтвердили проліт російської ракети над територією країни.

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