Чому росіянам так швидко вдалося захопили Новогродівку на Донеччині: у 59 бригаді пояснили

Вихід з Новогродівки — "не остаточна крапка в цій битві".
Генштаб ухвалив рішення вивести війська з міста Новогродівка на Покровському напрямку через мало невигідне географічне положення.
Про це розповів офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади Сергій Цехоцький в етері "Радіо Свобода".
"Географічно Новогродівка розташована в не дуже вигідному положенні. Як фортеця вона була не зовсім налаштована. Було вигідно особовий склад відвести", — сказав військовий.
Водночас офіцер додав, що вихід з Новогродівки — "не остаточна крапка в цій битві".
Також ми писали, що буде у разі захоплення Покровська.
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