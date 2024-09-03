Чому росіянам так швидко вдалося захопили Новогродівку на Донеччині: у 59 бригаді пояснили

Вихід з Новогродівки — "не остаточна крапка в цій битві".

Генштаб ухвалив рішення вивести війська з міста Новогродівка на Покровському напрямку через мало невигідне географічне положення.

Про це розповів офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади Сергій Цехоцький в етері "Радіо Свобода".

"Географічно Новогродівка розташована в не дуже вигідному положенні. Як фортеця вона була не зовсім налаштована. Було вигідно особовий склад відвести", — сказав військовий.

Водночас офіцер додав, що вихід з Новогродівки — "не остаточна крапка в цій битві".

Також ми писали, що буде у разі захоплення Покровська.

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