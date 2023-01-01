Чому росіянам важко підтримувати високий темп наступу: ISW пояснив

Російські сили виснажують запаси артилерійських боєприпасів. В результаті їм важко підтримувати темп операцій на певних ділянках лінії фронту в Україні.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

ISW вважає, що обмеження на боєприпаси частково завадять російським силам підтримувати високий темп операцій у районі Бахмута найближчим часом.

Виснаження запасів артилерійських боєприпасів російських збройних сил, ймовірно, вплине на їхню здатність проводити активні операції та в інших місцях в Україні.

Росіяни вже виснажили запаси боєприпасів у Білорусі, є ще одним показником того, що відновлення великомасштабного російського наступу з Білорусі в найближчі місяці є малоймовірним.

Раніше очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Російська Федерація продовжить завдавати ракетних ударів по критичній інфраструктурі України.

Ситуація на фронті зайшла у глухий кут - Буданов

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