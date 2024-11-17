Чому росіянам вдався бліцкриг на півдні: військовий, який охороняв “Чонгар”, шокував відповіддю

Він потрапив у полон, провів у в’язницях 2 роки і 4 місяці.

Український прикордонник Олексій Ружиненко служив на КПВВ “Чонгар", що на адмінмежі з окупованим Кримом. Потрапив у полон, провів у в’язницях 2 роки і 4 місяці.

В інтерв’ю “Крим. Реалії” він розповів, чому ворогові вдався бліцкриг на півдні.

“Мені здається, що просто здали нас і все. Слів навіть немає. Просто сдали і все”, — каже військовий.

Після всього, що з ним сталося, Олексій впевнено каже, що бував у Криму, і це правда.

“Так, був у Криму. Тільки тоді, коли нас взяли в полон”, — розповів він.

Прикордонник каже, що йому більше сподобався південь Херсонщини і Чонгар, де він служив.

“Мені сподобався Чонгар, в принципі. Краєвид такий класний. Там захід сонця. Чудово було. Особливо стоїш такий на вишці, дивишся, сонце піднімається”, — розповів Олексій.

Нагадаємо, російська армія 17 листопада завдала масованого комбінованого удару по Україні: скільки ракет і дронів збили Сили ППО.

Читайте також: