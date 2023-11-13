Чому росіяни більше не застосовують "Калібри": у ВМС пояснили паузу

Після численних успіхів ЗСУ у протидії російським кораблям та переведення їх до Новоросійська, окупанти зіткнулися з логістичними проблемами.

У Військово-морських силах Збройних сил України пояснили паузу у застосуванні росіянами крилатих ракет "Калібр" для завдання ударів по об'єктам в Україні. Зокрема, зараз Чорному та Азовському морях перебуває лише по одному ворожому судні.

Про це розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Щодо пунктів базування, важливим є той момент, що ворог вже з Новоросійська вимушений періодично перекидувати свої одиниці і перешвартовувати в Туапсе, тому що має змінювати місце стоянки, і як ви розумієте, причального фронту там не вистачає", - сказав Плетенчук.

Водночас, додав речник ВМС, логістика з обслуговування кораблів росіян залишилась в окупованому Севастополі.

"Через це спостерігається така велика пауза у використанні ракет, тому що зараз ворог стикнувся з проблемою відсутності логістики. Вони не можуть завантажувати "Калібри" у Новоросійську. Відповідно зараз, поки вони цю проблему не вирішать, в принципі, застосовувати їх вони фактично не можуть", - пояснив Плетенчук.

Він підкреслив, що зараз для росіян небезпечно повертатися до Севастополя для навантаження ракет на кораблі. Нині ж окупанти замаються накопиченням ракет в очікуванні зимового періоду.

"І враховуючи те, що ВПК не можуть поставити в тій кількості, про яку вони мріють, мають витримувати такі паузи", - додав речник ВМС.

Скільки ракет є в Росії

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що РФ упродовж останніх восьми місяців могла накопичити 800 високоточних ракет. Водночас минулого року вони мали значно більшу їх кількість, ніж зараз.

Водночас у ГУР кажуть, що впродовж місяця Росія може виробляти близько 100 ракет. Це свідчить, що із настанням холодів терористичні атаки на Україну ворог поновить.

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