Чому росіяни бомбардують острів Зміїний і чи загрожує Одесі ворожий десант: відповідь експерта

Експерт вважає, що відправляти десант на Одесу - це самогубство для росіян.

Російські окупанти завдали авіаудару по острову Зміїний, щоб залякати місцевих жителів або ж вони побоюються, що ЗСУ там могли розмістити якусь зброю.

Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів військовий оглядач Денис Попович.

"Можливо, вони отримали інформацію про те, що там щось є. Я можу лише допустити такий розвиток подій. А можливо, щоб залякати місцеве населення. Нічого, взагалі, даремно вони не роблять", — сказав оглядач.

Проте Денис Попович вважає, що Одесі наразі не загрожує ніякий десант з моря, оскільки в України є протикорабельна зброя, а крейсер "Москва", який повинен системою ППО прикривати окупантів у випадку наступу, уже на дні моря.

"Плюс після втрати росіянами острова Зміїний і того, як вони відступили з Херсона, загалом зараз говорити про якісь спроби здійснити десант і захопити Одесу безглуздо. Звичайно, вони можуть піти на все, що завгодно, але є межі високого ризику", - пояснив Попович.

Обстріл острова Зміїний

Ще на початку війни російські окупанти захопили острів Зміїний, проте ЗСУ регулярно обстрілювали цю місцевість, намагаючись змусити росіян покинути нашу територію. Згодом окупанти заявили про "жест доброї волі" та покинули Зміїний.

11 лютого 2023 року росіяни скинули на острів чотири авіабомби. В ОК "Південь" пояснили, що таким чином окупанти намагаються створити штучну перемогу перед кремлівською пропагандою.

Читайте також: