Чому росіяни дещо зменшили кількість атак: військовий експерт назвав декілька чинників

Перш за все, причина у тому, що ЗСУ знаходять контрміри і завдають втрат противнику, що призводить до необхідності підтягувати резерви, а на це в окупантів йде багато часу.

Росіяни дещо зменшили кількість атак і цьому є це пояснюється низкою чинників.

Про це в етері "Ми-Україна" заявив військовий експерт Іван Тимочко.

Військовий експерт зазначив, що перш за все, причина у тому, що ЗСУ знаходять контрміри і завдають втрат противнику, що призводить до необхідності підтягувати резерви. А в їх випадку на це йде багато часу.

"Другий момент – зміна характеру цих атак. Якщо раніше противник любив наступами хвилями, то зараз на декількох напрямках, зокрема Часового Яру, спостерігається, що противник атаки формує так, що одна може тривати декілька годин", – додав він.

Нагадаємо, втрати росіян у війні проти України перетнули нову психологічну позначку. За минулу добу було знищено 1240 загарбників. Станом на 6 лютого загальні бойові втрати росіян у війні проти України складають 845 310 особового складу.

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