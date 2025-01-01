Чому росіяни не штурмують Покровськ – військовий назвав причину

РФ веде бойові дії у двокілометровій зоні від Покровська.

Про це розповів військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв в ефірі Київ24

Зокрема, він поінформував про ситуацію на фронті. Як зауважує військовий, на чотирьох напрямках тривають інтенсивні бої.

"Якщо брати те, що коїться на Курахівському, Покровському, Торецькому, Часовоярському напрямках, я б не розрізняв між цими чотирма напрямками, де ведуться інтенсивніші бої. Тому що Часів Яр і Торецьк - там міські бої. В Торецьку бої тривають понад три тижні. Це дуже важка історія. Тобто сказати, що там інтенсивність менша, ніж на Курахівському напрямку не можна. На всіх чотирьох напрямках ворог дуже серйозно розвиває свої наступальні дії", – зазначив військовий.

За словами бійця ЗСУ, ворог лишається близько у двокілометровій зоні біля Покровська. Як зазначає Ієвлєв, окупанти намагаються обходити місто та перерізати його логістичне сполучення.

Він зауважив, що ні новорічну ніч, ні сьогодні ворог не припинив обстріли з мінометів та артилерії.

"Допоки ворог завершить свої наступальні дії та не окупує Курахове, вони не будуть розвивати атаки на Покровськ. Тобто Курахове слугує таким стримуючим фактором для Покровська. Атаки на позиції захисників навколо Покровська є постійними, але це міномети, важка техніка, арта. У деяких місцях вони (росіяни – ред.) намагаються прориватися вони прориваються, але це не можна назвати штурмом з захоплення міста. Поки вони намагаються місто оточувати та виходити на трасу "Покровськ-Павлоград", – зауважив Ієвлєв.

Разом з тим військовий зазначив, що росіянам до цієї траси "ще доволі далеко і це не найближча перспектива".

Нагадаємо, на Харківщині триває будівництво фортифікаційних споруд та кругової оборони двох міст.

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