Чому росіяни не знімають війська з Покровського напрямку для оборони Курщини: полковник СБУ відповів

Як вплинула операція ЗСУ в Курській області на фронт в Україні.

Операція ЗСУ на території Росії, в Курській області, однозначно вплинула на театр бойових дій загалом, проте пріоритетом ворога залишається Донбас.

Про це сказав секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко під час брифінгу 21 серпня, передає "УНІАН".

"Операція в Курську однозначно вплинула на весь театр бойових дій", - сказав Роман Костенко.

Він також назвав одну з головних цілей операції ЗСУ на Курщині.

Головне завдання Курської операції

За словами полковника СБУ, Курська операція мала декілька завдань. Проте, як сказав Костенко, вона "щось виконала, щось не виконала".

"Але одне з них… - це змусити ворога перекидати свої війська. І що ми бачимо? Те, що ворог дійсно почав перекидати якусь частину військ. Ми знаємо про 200-ту бригаду з Краматорського напрямку, ми знаємо про 80-ту з Придніпровського напрямку", - сказав Костенко.

Чому росіяни залишаються на Покровському напрямку

За словами Костенка, у ворога є принципова позиція не знімати війська з Покровського напрямку, який є для них стратегічним.

"І ми зараз бачимо, що вони, навіть розуміючи, що у них немає резервів, щоб відбити Курськ, і ми продовжуємо просуватися, вони усе одно роблять ставку на території Донецька", - зазначив парламентар.

Утім, додав він, якщо ворогові буде завдано таких втрат, що вони не зможуть просуватися далі, то йому доведеться підтягувати резерви.

"Або, якщо ми тут розвинемо такі дії, коли вони вже будуть бачити, що вони не зможуть впоратися строковиками або тими ресурсами… На даний момент ми бачимо, що у них пріоритет - це все-таки Донбас... Вони готові жертвувати або змиритися з тим, що відбувається на Курському напрямку", - сказав Костенко.

Водночас, зауважив він, "те, що ми бачимо, - це ще не весь задум, який має наш Генеральний штаб".

Нагадаємо, західні чиновники по-іншому подивилися на війну України з РФ, зокрема на право Києва щодо використання коштів і ресурсів, щоб зупинити Росію. Цьому посприяв "прорив" кордону РФ та успішна операція ЗСУ на території Курської області. Так вважає дипломат Володимир Огризко.

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