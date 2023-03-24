Чому росіяни переключилися на Авдіївку: в Кремлі — нова дата взяття Донецької області

Можливо, окупанти хочуть зробити з нею те саме, що з Бахмутом.

Президент України Володимир Зеленський відвідав Бахмут. За даними британської розвідки, наступ росіян під Бахмутом сповільнюється, тому що за їхніми даними, російське командування було вимушене перекинути декілька своїх підрозділів звідти на інші напрямки.

В інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт Олег Жданов розповів, навіщо росіянам Авдіївка.

"Авдіївка — це перепона для подальшого просування в бік адміністративного кордону Донецької області. По-перше, Авдіївка для нас зараз дуже гарний плацдарм в плані звільнення Донецька. Вона фактично дає можливість нашій артилерії працювати, фактично дістаючи до околиць Донецька, особливо по складах боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів тощо. Я думаю, що росіяни переключилися на Авдіївку саме тому, що вони зрозуміли, що з Бахмутом вони каші не зварять", — зазначив Жданов.

За словами експерта, спалювати в Бахмуті власні резерви і надалі росіяни не можуть. А в Кремлі, найімовірніше, вимагають якісь результати.

"Через тиждень вже треба ставити новий дедлайн із захоплення Донецької області. Вони зробили паузу на новорічні свята і фактично у них приблизно два місяці випало в мобілізації. Сьогодні вони починають це відчувати на собі, підписка мобілізованими трохи розірвалася", — зазначив Жданов.

Він нагадав, що напередодні була інформація про те, що Росію "захлеснула" хвиля повісток. І до травня вони хочуть набрати 500 тисяч.

Жданов припустив можливість того, що окупанти знову "зіграють в осінню гру", коли перші 100 тисяч будуть смертниками, і вони просто з військкомату кинуть їх на лінію фронту для поповнення втрат. Але це не дає результату. Тому вони зрозуміли, що на Бахмутському напрямку вони спалили купу резерву, фактично "видихнулися" і зрозуміли, що візьмуть ще хоча б кілометр, але замкнути кільце навколо Бахмута вони не можуть.

За словами експерта, на Авдіївському напрямку активних бойових дій не було.

"Чому б не відновити там наступальні дії?.. Я думаю, що вони перекинули туди не так багато сил. Все те саме — обхід по флангах і намагання оточити Авдіївку. Так, зараз зміниться напрямок головного удару з боку РФ. У нас є безліч варіантів дій у такому разі", — додав він.

Нагадаємо, замість того, щоб дійсно оголосити масову мобілізацію у вересні 2022 року і довести армію до 2 млн, у Кремлі вирішили, що тактика вбивства цивільних, знищення критичної інфраструктури допоможе перемогти у війні проти України.

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