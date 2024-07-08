Чому росіяни почали запускати ракети на критично малих висотах: Світан назвав особливості атаки РФ

Ракети на гранично малих висотах можуть пройти під радіогоризонтом і ухилитися від радіолокаторів.

Російські окупанти постійно промацують українську систему ППО, тож запускають ракети на різні висоти, траєкторії, напрямки, заходять із різних азимутів.

Про це ефірі "Київ24" розповів військовий експерт Роман Світан.

Він проаналізував ракетний удар Росії по Україні 8 липня, і зокрема, прокоментував заяву колишнього речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната щодо надмалих висот російських ракет.

"Один із механізмів - це захід на гранично малих висотах для того, щоб пройти під радіогоризонтом, під променями локаторів наших систем ППО, а далі вже не дати змоги ППО відпрацювати або відпрацювати із затримкою", - пояснив Світан.

За його словами, Україна також використовує ці механізми, причому вони забиті в тактико-технічні дані самих ракет. Тобто ракета може опускатися на висоту нижче 50 метрів під променем локатора систем ППО.

На думку Світана, Україні обіцяли передати системи дальнього радіолокаційного виявлення. Проте два таких локатори, поки очікуються.

Нагадаємо, із урахуванням нічної атаки, а також ракетних ударів по Києву і дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня, росіяни випустили по містах України 44 ракети різних типів. 33 вдалося збити ППО.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.