Чому росіяни почали запускати "Шахеди" з нового місця у Криму — пояснення британської розвідки

Британська розвідка проаналізувала запуски Росією безпілотників типу "Shahed" з нового пускового майданчика в районі Балаклави в окупованому Криму.

Росія, ймовірно, використовуватиме додаткові пускові майданчики у відповідь на українські атаки дронів, щоб змусити Київ адаптуватися до нових транзитних коридорів цих систем.

Про це 13 грудня повідомила розвідка Міноборони Британії.

Зазначається, що РФ, найімовірніше, розосереджує свої можливості запуску БПЛА в декількох місцях для захисту своїх сил, а також для ускладнення зусиль української протиповітряної оборони.

З огляду на це Росія може використовувати додаткові пускові майданчики, щоб заплутати українську ППО і змусити Київ адаптуватися до нових транзитних коридорів цих систем.

У зведенні нагадали, що 5 грудня російські офіційні особи заявили, що перехопили 41 атаку українських БПЛА на російську військову інфраструктуру в Криму, зокрема в районі мису Чауда, який РФ використовує з початку вересня 2023 року.

Розвідка вказує, що Балаклава стала п'ятим підтвердженим місцем запуску РФ дронів проти України, поряд з мисом Чауда, а також поряд з російськими містами Єйськ, Приморсько-Ахтарськ та Курськ.

Нагадаємо, в ніч проти середи, 13 грудня, російська армія атакувала Україну безпілотниками типу Shahed, а також о 03:00 завдала ракетних ударів. Сили ППО знищили десять дронів та десять балістичних ракет. Зокрема, безпілотники запустили з тимчасово анексованого Криму - району Балаклави. Майже усі ворожі БпЛА збито на Одещині.

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