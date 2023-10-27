Чому росіяни припинили застосовувати авіацію й ракети Х-101: детальне пояснення експерта

Росіяни накопичують ракети типу Х, найімовірніше, аби завдати по Україні масованого удару. Станом на кінець жовтня у окупантів може бути напоготові 180 таких ракет.

Постійне застосування росіянами дальніх бомбардувальників все більше виснажує ресурс далекобійної авіації окупантів, яка є складовою ядерної тріади РФ.

Про це розповів військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі "Еспресо".

"Варто зазначити, що окупанти припинили використання своєї далекобійної авіації та застосування ракет Х-101, це відмічається і британською розвідкою. Саме AS-23a KODIAK є натовським позначенням ракет Х-101, Х-102. Цих дошкульних ракет у РФ не так і багато. На кінець серпня у розвідці зазначили, що таких ракет було в запасах країни-агресорки близько сотні. До того ж в українській розвідці зазначали, що промисловість РФ здатна виготовляти приблизно 40 таких ракет на місяць", - розповів експерт.

З огляду на це, каже Валерій Рябих, наприкінці жовтня у росіян може бути накопичено щонайбільше 180 таких ракет.

"Крім того, дальні бомбардувальники не використовуються зараз ворогом через те, що кожне застосування цих літаків зменшує їхній ресурс. А нових у РФ не виготовляють. Хоча росіяни і стверджують, що вони планують введення у стрій нових модернізованих літаків. Однак це все виготовляється з тих комплектів, які залишилися ще у спадок від Радянського Союзу", - додав експерт.

Рябих також зауважив, що дальні бомбардувальники, в першу чергу, є складником ядерної тріади. Відповідно, постійне їх застосування, та ще і з дальніх аеродромів, все більше виснажує ресурс далекобійної авіації РФ.

Натомість в Україні готуються до ситуації, що противник, накопичивши ракети і "Шахеди", може здійснювати комбіновані атаки по нашій території.

Росія готується до нових ударів по Україні

За словами Наталії Гуменюк, останнім часом спостерігається пауза в застосуванні ракет повітряного базування типу Х-101, якими росіяни полюбляли гатити торік. Це може свідчити про підготовчий період і накопичення ворогом озброєння.

Нині відомо, що станом на ранок 26 жовтня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають п’ять кораблів країни-агресорки Росії. Серед них - підводний ракетоносій з "Калібрами".

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