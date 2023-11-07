Чому росіяни скидають КАБи на Україну: Гуменюк пояснила, як припинити терор РФ

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк пояснила, що від ударів керованими авіабомбами страждає Херсонщина. Вона додала, що в росіян є перевага у повітрі.

Про це вона сказала в етері "24 каналу".

Наталія Гуменюк зазначила, що окупанти використовують КАБи там, де не можна використати артилерію.

"Для них це альтернатива там, де вони не можуть застосовувати артилерію, або де вони обмежені у цих можливостях, бо є наша контрбатарейна робота. Там вони намагаються діяти за допомогою тактичної авіації. Нагадаю, що пуски керованих авіабомб відбуваються на відставні 50-60 кілометрів від лінії фронту, щоб не наражати на небезпеку літаки. І маючи перевагу в повітрі, роблять ставку на керовані авіабомби, не наражаючи літаки на небезпеку. А тому ми говоримо, що нам потрібні винищувачі, які можуть досягати їхні літаки, протиповітряний та протиракетний захист, який можна розмістити біля лінії фронту", - сказала Гуменюк.

Нагадаємо, окупаційні війська Росії протягом останнього часустали частіше використувавати керовані авіабомби (КАБ) для атак по мирних містах України та позиціях військових ЗСУ.

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