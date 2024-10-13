Чому росіяни страчують українських полонених: Мусієнко назвав причини і єдиний спосіб протидії

На різних ділянках фронту є численні підтверджені випадки страти українських військовополонених російськими загарбниками. Це свідчить, що розстріли полонених навряд чи є ініціативою окремих росіян, а скоріш за все вони отримали від своїх командирів відповідні вказівки.

Таку думку висловив очільник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі Radio NV.

"Треба констатувати, що вони можуть мати саме такі накази та вказівки відповідно. Це трапляється, як ми бачимо, на різних ділянках фронту. І тому це свідчить про певні скоординовані злагоджені дії. Тобто це не свідчення якихось, скажімо, одноособових [випадків – ред.]. Звичайно, якщо там хтось буде говорити про письмові накази, навряд чи такі знайдуться. Але усні вказівки, я практично переконаний, що вони можуть бути. Це відповідає тому характеру і природі війни, яку веде Росія проти України", — зазначив Мусієнко.

Він зауважив, що такої безжальної стратегії росіяни дотримуються і проти цивільних, і проти військових, і це вже усі побачили. Водночас це "демонструє якості нашого ворога", протидіяти яким можна тільки в один єдиний спосіб.

"І боротися з цим є єдиний спосіб, як показала 95-та десантно-штурмова Поліська бригада. Вони просто знищили негідників зі 155-ї бригади морської піхоти, так званої вже "морської піхоти", тому що туди вже четвертий чи п'ятий раз набирають неясно кого. І вони просто знищили їх, зокрема серед них були ті, хто катував і вбивав наших військовополонених. Тому ось це і є спосіб, яким чином це зупиняти", – підкреслив експерт.

На його думку, вплив міжнародних інституцій чи будь-які інші засоби впливу на ворога є марними.

"Іншого способу, на превеликий жаль, на сьогодні немає", – наголосив Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, стало відомо, що окупанти 10 жовтня розстріляли 9 операторів дронів в районі хутора Зелений Шлях на Курщині. Додаткові деталі обставин з'ясовуються.

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