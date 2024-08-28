Чому росіяни так хочуть захопити Часів Яр: у 24-й бригаді назвали головну причину

Російська армія хоче захопити Часів Яр Донецької області, бо він розташований на висоті. Окупація міста дозволить артилерії ворога обстрілювати Костянтинівку, Дружківку та Краматорськ.

Про це розповів в ефірі КИЇВ24 представник пресслужби 24-ї ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін.

"Часів Яр розташований на висоті із такими містами, як Констянтинівка, Дружківка та Краматорськ. Ця висота йде вздовж траси Краматорська. І звісно, противник намагається вийти до цієї лінії, намагається отримати тактичну перевагу та перерізати логістичні шляхи всіх ліній, котрі є на трасі, яку використовують для постачання. Противник важлива ця висота, оскільки там буде артилерія, тому їм буде легко обстрілювати ті території саме із висоти", - наголосив він.

Нагадаємо, за інформацією українських аналітиків DeepState, у Костянтинівці тривають бої.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.