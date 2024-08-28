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Чому росіяни так хочуть захопити Часів Яр: у 24-й бригаді назвали головну причину

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Чому росіяни так хочуть захопити Часів Яр: у 24-й бригаді назвали головну причину

Часів Яр (серпень 2024 року) / Фото: Національна гвардія України

Окупанти намагається отримати тактичну перевагу та перерізати логістичні шляхи.

Російська армія хоче захопити Часів Яр Донецької області, бо він розташований на висоті. Окупація міста дозволить артилерії ворога обстрілювати Костянтинівку, Дружківку та Краматорськ.

Про це розповів в ефірі КИЇВ24 представник пресслужби 24-ї ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін.

"Часів Яр розташований на висоті із такими містами, як Констянтинівка, Дружківка та Краматорськ. Ця висота йде вздовж траси Краматорська. І звісно, противник намагається вийти до цієї лінії, намагається отримати тактичну перевагу та перерізати логістичні шляхи всіх ліній, котрі є на трасі, яку використовують для постачання. Противник важлива ця висота, оскільки там буде артилерія, тому їм буде легко обстрілювати ті території саме із висоти", - наголосив він.

Нагадаємо, за інформацією українських аналітиків DeepState, у Костянтинівці тривають бої.

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