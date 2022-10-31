Чому росіяни так радіють загибелі українських дітей: пояснення психолога

Жителі РФ намагаються попри все виправдати дії свого керівництва і співгромадян, які чинять ці звірства на території України.

У соціальних мережах дуже багато росіян постійно радіють атакам свого злочинного керівництва по об'єктах цивільної інфраструктури України і навіть житлових будинках. Здається, деякі громадяни РФ навіть зловтішаються смертю мирних українців, зокрема й дітей.

Чому росіяни радіють від страждань українських дітей, розповів "24 каналу" психолог Валентин Кім.

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За його словами, жителі РФ намагаються попри все виправдати дії свого керівництва і співгромадян, які чинять ці звірства на території України. Це їм необхідно, адже агресія без результату може піти у фазу аутоагресії, тобто спрямуватися на них самих.

"Їм необхідні хоч якісь перемоги. Навіть якщо це просто діти, які страждають", – каже Кім.

На думку психолога, смерті цивільних українців і є цією "перемогою" для росіян. І неважливо навіть, про кого йдеться – військових, доросле цивільне населення чи навіть дітей.

Кім згадав про російського пропагандиста Антона Красовського, який на росТБ закликав топити українських дітей у річці або спалювати їх.

"Це ж знаходить розуміння у російському суспільстві. Так, є дорікання. Його позбавили можливості певний час займатися пропагандою, він навіть просив вибачення. Проте він сказав, що його "понесло", а не запевнив, що не думає так. Тобто питання не в тому, що він неправильно думає. Питання у тому, що він не зміг це приховувати", – зазначив психолог.

Скандальна заява пропагандиста Красовського

Російський пропагандист Антон Красовський разом із гостем обговорили в ефірі прокремлівського каналу Russia Today, як треба знищувати українських дітей.

Такі слова Красовського викликали невдоволення навіть у самих пропагандистів і простих росіян, які назвали його українським "шпигуном".

Раніше Красовський вже закликав до геноциду українців і ліквідації незалежності нашої держави, за що в Україні проти нього було завершено досудове розслідування.

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