Чому росіяни запускають дрони ближче до кордонів України: Гуменюк заявила про небезпеку

Лінія державного кордону - це те, що ворог намагається використовувати від самого початку повномасштабного вторгнення.

Запуск російських дронів ближче до кордонів України - не нова тактика. Її, як і пошук того, що буде вразливим, ворог здійснює вже давно. Йдеться про близькі до кордону України райони. Водночас, коли наша країна відбивається від ворожих БпЛА, виникає небезпека для протилежного берега Дунаю.

Про це заявила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону 11 лютого.

"Звісно, якщо ми починаємо відпрацьовувати по ворожих цілях, є небезпека, що наша бойова робота буде відображатися на безпеці протилежного берега Дунаю. Це зрозуміла ситуація. І ми вдячні нашим сусідам, що вони це розуміють, тим більше, коли зіткнулися з конкретними уламками відповідних предметів на своїй власній території", - зазначила вона.

Так, ворог використовує усі особливості, які можуть йому додати у досягненні цілей.

Нагадаємо, раніше керівниця пресцентру Сил оборони Півдня зауважила, що нічна атака 11 лютого була дуже потужною. На півдні України напружена робота підрозділів протиповітряної оборони тривала понад 5,5 годин.

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