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Чому росіяни змінили тактику під Покровськом: пояснення генерала Наєва

Чому росіяни змінили тактику під Покровськом: пояснення генерала Наєва

Сергій Наєв розповів, як змінилась тактика ворога під Покровськом

За словами генерала, Силам оборони вдалося зміцнити підступи до Покровська.

Росіяни відмовились від спроб захопити Покровськ за допомогою тактики "лобових" штурмів і тепер намагаються оточити місто з флангів.

Про це розповів екскомандувач Об’єднаних сил оборони України, генерал-лейтенант Сергій Наєв в програмі “Оперативний Черговий” від редакції "Спецкору".

"Це пов'язано в першу чергу з тим, що раніше окупанти використовували ці бої [лобові штурми – ред.] для проходження населених пунктів. І, зламавши зуби о нашу оборону, вони дійшли висновку, що немає таких сил у них, щоб просуватись саме містами. І вони тоді прийшли до тактики оточення міст", – пояснив Наєв.

За його словами саме так розвивалась ситуація у Великій Новосілці, а зараз це стосується Покровська. Генерал додав, що підступи до Покровська Силам оборони вдалося зміцнити.

"Зараз основні загрозливі напрямки – це з півдня та зі сходу, там де ворог намагається вийти на трасу Новоекономічне–Покровськ. От у такий спосіб вони, ймовірно, будуть продовжувати свою наступальну операцію", – зазначив Сергій Наєв.

Нагадаємо, генерал Наєв пояснив, чому росіяни стільки сил кидають на Покровськ. На думку генерала, до третьої річниці повномасштабного вторгнення росіянам необхідно вийти з результатом.

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