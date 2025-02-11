Чому росіяни змінили тактику під Покровськом: пояснення генерала Наєва

Росіяни відмовились від спроб захопити Покровськ за допомогою тактики "лобових" штурмів і тепер намагаються оточити місто з флангів.

Про це розповів екскомандувач Об’єднаних сил оборони України, генерал-лейтенант Сергій Наєв в програмі “Оперативний Черговий” від редакції "Спецкору".

"Це пов'язано в першу чергу з тим, що раніше окупанти використовували ці бої [лобові штурми – ред.] для проходження населених пунктів. І, зламавши зуби о нашу оборону, вони дійшли висновку, що немає таких сил у них, щоб просуватись саме містами. І вони тоді прийшли до тактики оточення міст", – пояснив Наєв.

За його словами саме так розвивалась ситуація у Великій Новосілці, а зараз це стосується Покровська. Генерал додав, що підступи до Покровська Силам оборони вдалося зміцнити.

"Зараз основні загрозливі напрямки – це з півдня та зі сходу, там де ворог намагається вийти на трасу Новоекономічне–Покровськ. От у такий спосіб вони, ймовірно, будуть продовжувати свою наступальну операцію", – зазначив Сергій Наєв.

Нагадаємо, генерал Наєв пояснив, чому росіяни стільки сил кидають на Покровськ. На думку генерала, до третьої річниці повномасштабного вторгнення росіянам необхідно вийти з результатом.

Читайте також: