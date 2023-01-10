Чому росіяни зосередилися на штурмі Соледара та які у них шанси – британська розвідка

Соледар розташований за 10 км на північ від Бахмута на Донеччині.

Російські солдати та найманці ПВК "Вагнер" намагаються захопити Соледар на Донеччині, аби оточити розташований поблизу Бахмут з півночі та порушити українські лінії зв’язку.

Про це йдеться у щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

Як пише британська розвідка, за останні чотири дні російські війська тактично просунулися до міста Соледар на Донеччині та, ймовірно, контролюють більшу частину населеного пункту. Соледар розташовано за 10 км на північ від Бахмута, захоплення якого, ймовірно, залишається головною найближчою оперативною метою Росії.

За допомогою взяття Соледара, росіяни намагаються оточити Бахмут з півночі та порушити українські шляхи постачання. Частина бойових дій зосереджена на під’їздах до тунелів соляних шахт, загальна протяжність яких у цьому районі сягає 200 км. Українські військові та окупанти, ймовірно, стурбовані тим, що тунелі можуть використати для проникнення в тил.

"Попри посилення тиску на Бахмут, росіяни навряд чи оточать місто найближчим часом, тому що українські війська зберігають стабільну глибоку оборону та контролюють шляхи постачання", - йдеться у повідомленні.

Битва за Соледар

Під Соледаром Донецької області тривають важкі бої з російськими окупантами, проте росіяни не контролюють місто.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр поінформувала, що на деяких ділянках Донецької області ЗСУ потроху просуваються вперед, проте ворог також наступає. І в Соледарі наразі дійсно складна ситуація.

У понеділок, 9 січня стало відомо, що поблизу Соледара зникли двоє британських волонтерів.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий розповів, що під Соледаром, російська ПВК "Вагнер" кинула в бій свої найкращі підрозділи – не колишніх "зеків", а ветеранів з досвідом війни в Сирії, Лівії та інших гарячих точках.

Журналіст Юрій Бутусов розповів, окупанти вийшли на позицію, з якої можуть вести вогонь по основній трасі постачання до Соледара.

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