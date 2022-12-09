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Чому Росії, попри величезні втрати, так важливо захопити Бахмут: пояснення військового експерта

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Чому Росії, попри величезні втрати, так важливо захопити Бахмут: пояснення військового експерта

Фото: Associated Press

На Бахмутському та Авдіївському напрямках тривають найзапекліші бої, де окупанти намагаються наступати

Якщо російські військові не захоплять Бахмут, Авдіївку і Вугледар Донецької області, то у їхнього південного угруповання можуть виникнути проблеми із забезпеченням. 

Про це розповів військовий експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі спільного телемарафону.

Він пояснив, логістика через Кримський міст є недосконалою і неефективною.

"Тому вони шукають інші шляхи, і один з них - це відновлення повноцінного постачання матеріально-технічного забезпечення зі сходу на південь. А зробити це, доки ця логістична артерія знаходиться під повним контролем ЗСУ, неможливо. Тому для них важливо окупувати Бахмут, Авдіївку, Вугледар, щоб створити буфер безпеки для у майбутньому своєї логістичної артерії", - зазначив він.

Запеклі бої за Бахмут

Найзапекліші бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках, де окупанти намагаються наступати. Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко розповів,  Бахмут вже місяць зазнає буквально щоденних атак.

За інформацією радника Офісу президента Олексій Арестовича, під Бахмутом знижується кількість застосувань російської артилерії. Це може свідчити про серйозні проблеми з боєприпасами і матеріальною частиною противника.

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Дата публікації
Перегляди
510
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