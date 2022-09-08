Чому російська армія не може воювати: Арестович розповів про розкрадання коштів генералами РФ

Російські солдати буквально босі.
Радник Офісу президента Олексій Арестович назвав розкрадання коштів командуванням РФ – як одну з причин небоєздатності російської армії.
Про це він сказав у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.
"Усі ці генерали-полководці. коли крали шалені гроші на війну з Україною, вони не вірили, що Путін віддасть наказ. Вони думали, мовляв, дідусеві хочеться повоювати, підготовка до війни... Ну ми вкрадемо 4800 з п'яти виданих мільярда. А потім, коли виявилось, що треба воювати – нічого немає", – сказав Арестович.
Він також додав, що російські військові буквально босі.
"Хочеш зрозуміти все про державу та право – подивися на черевики солдатів. У російських солдат черевики жахливі", – додав радник.
Нагадаємо, Збройні сили України звільнили від окупантів Балаклію Харківської області. Президент висловив захоплення українськими військовими та подякував їм за звільнення Балаклії від російської навали.
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