Чому російська авіація скидає бомби на свою територію: у Повітряних силах ЗСУ назвали причини

Літаки окупантів скидають бомби на територію Росії насамперед через зношеність техніки та помилки персоналу, але є й інші причини.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Безпосередньо це може бути і людський фактор, це може бути і помилка пілота, або ж, наприклад, помилка обслуговуючого персоналу, який безпосередньо приєднував цю бомбу", – розповів речник.

Євлаш пояснив, що у російських літаках можуть бути певні нібито незначні дефекти. Але під час заходу на удар, коли літак набирає швидкість, щоб скинути бомбу, через такі дефекти в якийсь момент вона може довільно від'єднатися і впасти зовсім не там, де планувалося.

Речник також додав, що окупанти не здатні проводити своєчасне технічне обслуговування літаків та оперативно ремонтувати борти, зокрема через міжнародні санкції та брак необхідних імпортних комплектуючих.

Нагадаємо, російський літак знову скинув на Бєлгород ФАБ. Російська влада приховує наслідки цього інциденту.

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