Чому російські ДРГ нападають на півночі України: ЗСУ пояснили причини і назвали найнебезпечніші області

У ЗСУ пояснили, чому російські ДРГ проривають кордон на півночі.

Російські диверсійно-розвідувальні групи найчастіше намагаються прорвати кордон у Сумській і Чернігівській областях. Метою таких дій є дезорганізація місцевого населення та втручання в роботу ЗСУ.

Про це 13 вересня в етері телемарафону сказав речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку Юрій Повх.

В ЗСУ наголосили, що окупанти спочатку обстрілюють українські прикордонні території, а потім туди намагається увійти їхня ДРГ.

"На кордоні з Росією тривають обстріли, переважно ворог застосовує ствольну артилерію та міномети. Найбільше страждають кілька громад, наприклад, Шосткинська, і Конотопський район (Сумська область, – ред.), а також Семенівська громада і Новгород-Сіверська громада Чернігівщини, там фіксуються "приходи". Переважно ворог там тримає сили для прикриття кордону, а також проводить діяльність диверсійних груп, які мають на меті дезорганізувати мирне населення на нашій території і якимось чином спробувати втрутитися в діяльність Збройних сил та інших силових структур", – сказав речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку Юрій Повх.

Військовий додав, що захисники України ліквідовують членів ДРГ. Найчастіше росіяни намагались прорвати кордон у Сумській і Чернігівській областях.

"Наші сили прикриття кордону ліквідовують ці спроби, не дають ДРГ проникнути на територію України... Переважно оці от обстріли зараз розглядаються як предтеча спроби прориву диверсійних груп... З боку Білорусі таких спроб не було зафіксовано протягом липня-серпня в принципі... Всі ці спроби зафіксовані на українсько-російському кордоні в межах Чернігівської та Сумської областей. Таких спроб, наприклад, у липні було 4, у серпні – трошки більше", – сказав Юрій Повх.

Нагадаємо, в Державній прикордонній службі України повідомляли, що вони фіксують велику кількість ворожих ДРГ в Сумській області.

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