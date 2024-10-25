Чому російські КАБи почали долітати до Запоріжжя: пояснення від ЗСУ

Ворожі керовані авіабомби почали долітати значно далі, ніж раніше.
Росіяни внесли технічні зміни до КАБів, і тепер вони долітають на більшу відстань. Зокрема, ворог почав бити КАБами по Запоріжжю.
Про це речник Сил оборони півдня України полковник Владислав Волошин повідомив у ефірі телемарафону.
Близько місяця тому ворог почав застосовувати керовані авіаційні бомби по середмістю Запоріжжя.
"А саме Запоріжжя до лінії бойового зіткнення розташоване за понад 30 кілометрів. Тому це говорить про те, що противник вніс певні зміни в конструкцію цих авіаційних бомб, і вони тепер долітають значно далі, ніж було раніше", – заявив Волошин.
Він додав, що російські окупанти почали застосовувати ці КАБи по Запоріжжю та інших українських містах, які розташовані неподалік лінії бойового зіткнення у зоні їхньої досяжності. Речник Сил оборони акцентував, що ця зона "значно зросла".
"Застосування таких авіаційних бомб ми бачили і на інших напрямках: це і в Харкові, і й навіть у Краматорську. Тому, скажімо так, ворог доволі активно застосовує у нас цей вид озброєння", – додав Волошин.
Нагадаємо, 19 жовтня російські війська скинули на Запоріжжя два КАБи. У місті були пошкоджені будинки та поранені люди.
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