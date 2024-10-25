Чому російські КАБи почали долітати до Запоріжжя: пояснення від ЗСУ

Ворожі керовані авіабомби почали долітати значно далі, ніж раніше.

Росіяни внесли технічні зміни до КАБів, і тепер вони долітають на більшу відстань. Зокрема, ворог почав бити КАБами по Запоріжжю.

Про це речник Сил оборони півдня України полковник Владислав Волошин повідомив у ефірі телемарафону.

Близько місяця тому ворог почав застосовувати керовані авіаційні бомби по середмістю Запоріжжя.

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"А саме Запоріжжя до лінії бойового зіткнення розташоване за понад 30 кілометрів. Тому це говорить про те, що противник вніс певні зміни в конструкцію цих авіаційних бомб, і вони тепер долітають значно далі, ніж було раніше", – заявив Волошин.

Він додав, що російські окупанти почали застосовувати ці КАБи по Запоріжжю та інших українських містах, які розташовані неподалік лінії бойового зіткнення у зоні їхньої досяжності. Речник Сил оборони акцентував, що ця зона "значно зросла".

"Застосування таких авіаційних бомб ми бачили і на інших напрямках: це і в Харкові, і й навіть у Краматорську. Тому, скажімо так, ворог доволі активно застосовує у нас цей вид озброєння", – додав Волошин.

Нагадаємо, 19 жовтня російські війська скинули на Запоріжжя два КАБи. У місті були пошкоджені будинки та поранені люди.

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