Чому російські матері не скинули Путіна і не їдуть за тілами загиблих синів: пояснення Арестовича

Арестович розповів, що російські матері навіть бояться розмовляти зі своїми синами, які потрапили до українського полону. Перше запитання від матерів: "А мені нічого не буде за те, що я з тобою розмовляю".

Російські матері не хочуть їхати до України за тілами своїх загиблих синів, хоча українська влада неодноразово закликала і давала можливість це зробити.

Чому матері загиблих російських солдатів все ще не повалили владу, а матері полонених боятися розмовляти з синами, розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю "Радіо Чикаго".

Арестович певен, що путінський режим не тільки отуплює, але й розбещує росіян.

"У нас були десятки випадків, коли полоненому окупанту дали можливість зателефонувати родичам, а першим запитанням від мами було: "А мені нічого не буде за те, що я з тобою розмовляю?". На запитання "Як ти?", "Що з тобою?". За весь час лише мама одного окупанта надіслала письмове підтвердження про готовність забрати сина з полону, однак згодом, вочевидь, її відмовили родичі й вона таки не приїхала", — каже представник ОП.

За його словами, під час Першої Чеченської війни було чимало матерів, які шукали свої синів серед вбитих і поранених. Чеченці не чіпали їх, тому що ставилися до цього з розумінням.

"Однак тепер все зовсім інакше. Немає жодної матері (яка погодилася б забрати тіло загиблого – Ред.), хоча їм пропонувалося забрати тисячі тіл загиблих, які зараз в українських моргах. Навіть не на обмін – просто заберіть.

Є чимало історій про те, як росіяни купують автомобілі за "поховальні" компенсації після смерті сина, чоловіка, батька чи брата. І навіть в перехоплених розмовах: "та з нього жодної користі не було, а так хоч гроші отримали". Тому Путін не просто отупив росіян, він їх розклав морально. І це стало масовим явищем", — підсумував Арестович.

Раніше Олексій Арестович розповів, коли почнеться контрнаступ ЗСУ.

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