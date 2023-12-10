Чому російські ракети не вразили жодної цілі в Києві 8 грудня: пояснення аналітиків

Росіяни під час обстрілу Києва 8 грудня 2023 року використовували ракети-приманки для того, щоб заплутати й виснажити ППО.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Один з російських військових блогерів повідомив про використання російськими військами крилатих ракет Х-55, що дуже схожі на модернізований варіант ракети Х-101. Метою було введення в оману та виснаження української протиповітряної оборони.

"Використання ракет-приманок стало причиною того, що російські ракети не змогли успішно вразити жодної цілі у Києві та були збиті ППО. Блогер поскаржився, що російським військам практично неможливо запустити достатню кількість ракет-приманок Х-55, щоб перевантажити українську ППО, через обмежену кількість бомбардувальників Ту-95 і Ту-160", - йдеться у повідомленні.

Аналітики нагадують, що раніше росіяни вже використовували ракети Х-55 разом з іншими варіантами ракет та безпілотників в якості хибних цілей або ж приманок для перевантаження української ППО та провокування нестачі запасів високоточних ракет.

За словами українського військового оглядача Костянтина Машовця, перед ракетними ударами 8 грудня росіяни здійснили сім розвідувальних польотів, що значно більше порівняно з одним-двома польотами у попередні дні.

Ракетна атака 8 грудня: що відомо

Зранку 8 грудня росіяни вдарили по Україні крилатими ракетами. Окупанти використали 19 ракет Х-101/Х-555. Сили ППО знищили 14 повітряних цілей на Дніпропетровщині та Київщині.

У Києві під час повітряної тривоги сталися вибухи. Спрацювали сили ППО. Цього ранку ворог атакував крилатими ракетами з бомбардувальників Ту-95МС вперше за 79 днів.

Також росіяни вдарили ракетою по Дніпропетровщині - по Павлоградському району. Одна людина загинула. Щонайменше вісім осіб отримали поранення.

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