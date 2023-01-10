Чому російські ракети падають в РФ, не долетівши до цілі: пояснення Повітряних сил ЗСУ

Часто окупанти запускають ракети саме з акваторії Азовського моря. Це робиться, щоб "приховати кінці у воду".

Частина ракет, випущені росіянами, падають на території самої РФ.

Чому таке трапляється, пояснив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Freeдом".

"Йдеться не лише про ракети Х-101 і Х-555, які окупанти запускають з Каспію. Очевидно, що ворог не хоче репутаційних втрат і на Заході, і для власного народу. Щоб було видно, що "найдосконаліша" і "найдорожча" російська зброя падає на голови своїх громадян, падає у Каспійське море. Також ракети з бомбардувальників Ту-22М, вони частіше запускають саме з акваторії Азовського моря. Це робиться, щоб "приховати кінці у воду". Впала, то впала. Тому інколи буває, що ракети падають не просто в Каспійське море, а у житлові будинки самих росіян", – сказав Ігнат.