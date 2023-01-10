Чому російські ракети падають в РФ, не долетівши до цілі: пояснення Повітряних сил ЗСУ

Часто окупанти запускають ракети саме з акваторії Азовського моря. Це робиться, щоб "приховати кінці у воду".
Частина ракет, випущені росіянами, падають на території самої РФ.
Чому таке трапляється, пояснив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Freeдом".
"Йдеться не лише про ракети Х-101 і Х-555, які окупанти запускають з Каспію. Очевидно, що ворог не хоче репутаційних втрат і на Заході, і для власного народу. Щоб було видно, що "найдосконаліша" і "найдорожча" російська зброя падає на голови своїх громадян, падає у Каспійське море. Також ракети з бомбардувальників Ту-22М, вони частіше запускають саме з акваторії Азовського моря. Це робиться, щоб "приховати кінці у воду". Впала, то впала. Тому інколи буває, що ракети падають не просто в Каспійське море, а у житлові будинки самих росіян", – сказав Ігнат.
Нагадаємо, що у Волгоградській області Росії у грудні двічі падали уламки, схожі на російську крилату ракету. Місцева влада назвала їх "невпізнаними летючими об'єктами".
Військовий експерт Жданов пояснював чому російські ракети падають на території РФ. За його словами, ці ракети є технічно несправні, тому падають, не долетівши до цілі.
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