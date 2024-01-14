Чому російські "ТУшки" замість 8 ракет випускають одну: Маломуж пояснив

За його інформацією, росіяни не мають достатньої кількості ракет, щоб запускати з кожного літака одразу по кілька одиниць.

Російські окупанти часто підіймають в повітря з півтора десятка літаків "Ту", але пускають з кожного лише по одній ракеті замість восьми.

На це звернув увагу генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки і військовий експерт Микола Маломуж, передає "24 канал".

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За його інформацією, росіяни не мають достатньої кількості ракет, щоб запускати з кожного літака одразу по кілька ракет.

Маломуж пояснив, що росіяни піднімають багато літаків, випускаючи лише по одній ракеті з кожного, щоб заплутати нашу ППО.

"Буває, що навіть з різних секторів запускають по одній ракеті. Під час польоту вона ще може змінювати траєкторію. Формують, до прикладу, удари по Києву, а потім перенаправляють на Хмельницьку область. В такому форматі вони працюють. А використовують багато літаків, щоб дезорієнтувати та розсіяти системи ППО", – зазначив він.

Екскерівник Служби зовнішньої розвідки зауважив, що запаси ракет в РФ дійсно зменшуються, але це не означає, що найближчим часом росіяни відмовляться від своєї злочинної тактики атакувати мирні українські міста ракетами і дронами.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 січня, вибухи лунали над околицями Кривого Рогу. Російська ракета не долетіла до цілі і була збита українською ППО.

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