Чому російські війська будують "лінію Вагнера": експерт розповів про страхи окупантів

Окупанти бояться втратити вже ті території, які були захоплені ще до повномасштабного вторгнення РФ.

Російські війська хочуть втримати території, захоплені ними до 24 лютого, тому будують укріплення, які вже отримали назву "лінія Вагнера".

Про це розповів військовий оглядач Денис Попович в ефірі "Еспресо".

Він повідомив, що у напрямках Сватового та Кремінної загарбники перекидають мобілізованих, будують укріплення і намагаються контратакувати.

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"Щодо наступу українських сил на Сватове та Кремінну, то там зараз противник будує захисні оборонні споруди, які отримали назву "лінія Вагнера". Протяжність цієї лінії – близько двох кілометрів. За опублікованими супутниковими знімками видно, що там є протитанкові загородження та траншея. На мою думку, росіяни й далі продовжать будувати там оборонну лінію", – сказав Попович.

За його оцінкою, розташування цієї лінії свідчить про те, що війська РФ намагаються утримати захоплені до 24 лютого території.

"Якщо говорити про Бахмут, то зараз там серйозні обстріли. Основні бої точаться на східних і південних околицях міста. Щодо Сватового та Кремінної, то туди ворог перекидає мобілізованих і будує там укріплення. Також росіяни намагаються контратакувати наші війська, але це у них не дуже вдається", – розповів експерт.

Він додав, що на цих напрямках відбуваються "гойдалки", та висловив сподівання, що контрнаступ ЗСУ на Кремінну та Сватове триватиме.

Нагадаємо, видання CNN із посиланням на знімки Maxar Technologies повідомило, що російські найманці з ПВК "Вагнера" звели фортифікаційні споруди в селі Гірське – поблизу тимчасово захоплених Лисичанська та Сєвєродонецька. За оцінками видання, довжина споруд – усього 1,6 км, тож ЗСУ можуть просто обійти їх.

Зауважимо, що водночас захисні протитанкові споруди почали встановлювати і в Бєлгородській області РФ.

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