Чому розпочалась операція у Курській області: Сирський пояснив

За словами головкома Олександра Сирського, у нього не було вибору — ЗСУ повинні були провести цю операцію.

Операція у Курській області — це успіх.

Таку думку висловив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю Le Monde.

За словами головкома, у нього не було вибору — ЗСУ повинні були провести цю операцію.

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"У мене не було вибору, я повинен був провести цю операцію. Я мав одночасно зірвати наступ на Харків, зняти частину тиску на всіх фронтах і не допустити відкриття нового фронту на Суми. Тому я вирішив вести наступ там, де ворог мав слабке місце, з дуже малою кількістю солдатів для охорони кордону", — пояснив Сирський.

Головнокомандувач також вважає, що вдалось ослабити російський наступальний потенціал — знизити інтенсивність атак, проте "за винятком Покровська і Курахового".

Нагадаємо, видання The Economist повідомило, що Україна вже втратила "близько половини" територій, які контролювала на Курщині.