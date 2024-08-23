Чому "Шахеди" намотують хаотичні кола Україною: експерт усе пояснив

Експерт із радіотехнологій також розповів, як так виходить, що "Шахеди" іноді неушкоджені сідають у полях.

Експерт із радіотехнологій Сергій Бескрестнов "Флеш" пояснив, чому російські безпілотники "Шахед" намотують хаотичні кола по території України, і розповів, як робота РЕБ перешкоджає роботі ворога.

Про це експерт розповів у ефірі "Київ24".

Бескрестнов пояснив, що коли летить ударний БПЛА, наприклад "Шахед", то робить це, орієнтуючись за сигналами з супутників. Дронові дають точку для ураження і він прямує до неї по GPS чи по "Глонас" – неважливо.

"Якщо сигнал GPS придушити, то тоді "Шахед" просто загубиться. Він не знатиме, де перебуває, і відповідно не зможе виконати удар. Але зробити це можна лише в тому разі, якщо ми всю територію України чи області щільно закриваємо сіткою цих джерел перешкод. Тоді "Шахед" залітає до цього джерела перешкод – і зник сигнал навігації. Тоді у "Шахеда" спрацьовує алгоритм – летіти далі, допоки не з’явиться сигнал", – розповів експерт.

Він пояснив, що коли дрон врешті знаходить сигнал, то корегує ціль свого ураження, розвертається назад і летить знову до зони перешкод, знову там втрачає сигнал і продовжує летіти.

"Зрештою ці нескінченні польоти закінчуються тим, що його або зіб’є мобільна вогнева група, або в "Шахеда" закінчиться пальне і він сяде десь у полі. Він не вибухне, не самоліквідується, а саме сяде, впаде. Ми потім по полях збираємо", – розповів "Флеш".

Нагадаємо, раніше військовий експерт Павло Нарожний припустив, що тривале кружляння ворожих дронів Україною, коли тривоги продовжуються по 10 годин, може бути провокуванням роботи ППО. А ще на дронах може стояти обладнання, яке збирає інформацію, а потім її аналізує ворог.

Читайте також: