Війна
1189
Чому "Шахеди" проривають оборону - експерт назвав головні проблеми

Частина «Шахедів» і далі прориває оборону, що призводить до відчутних руйнувань і проблем з інфраструктурою.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
"Шахеди"

«Шахеди» / © Українське радіо

Україна за рік помітно посилила протидію дронам-камікадзе, однак загроза масованих атак не зникла.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі «24 Каналу» пояснив, чому наявних рішень проти «Шахедів» поки недостатньо.

З його слів, головна проблема полягає не лише в кількості засобів ураження, а у відсутності цілісної концепції боротьби з «Шахедами».

«Коли вони починають один за одним заходити на ціль, наші мобільні вогневі групи та інші засоби ураження не можуть справитися з цими загрозами. І ми маємо серйозні ушкодження. Нам не вистачає дронів-перехоплювачів, щоб ефективно знищувати їх, коли вони проходять над ЛБЗ і одразу за нею», — зазначив Криволап.

Раніше експерт повідомляв, що на початковому етапі застосування «Шахедів» українська протиповітряна оборона демонструвала високі показники — до 85% збитих цілей. Однак нині ситуація кардинально змінилася. Росія суттєво вдосконалила ударні дрони типу «Шахед», тоді як Україна так і не створила цілісної концепції боротьби з цією загрозою.

