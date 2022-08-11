Чому Шойгу досі на посаді: у Генштабі ЗСУ назвали причину та повідомили про відсторонення до 40% генералів РФ

На сьогодні в Росії вже відсторонено до 40% причетних до війни проти України генералів та офіцерів. Проте голова Міноборони Сергій Шойгу досі перебуває на посаді, аби не було дискредитації військово-політичного керівництва країни.

Водночас у Росії відбуваються репресії щодо вищого і старшого офіцерського складу через провали стратегічних планів в Україні.

Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив на брифінгу 11 серпня.

"Міністр оборони Росії Шойгу і начальник Генштабу Герасимов залишаються на посадах виключно для запобігання дискредитації вищого військово-політичного керівництва", – сказав Громов.

"Близько 30-40% генералів та офіцерів, які брали участь у плануванні "спецоперації", відсторонені від виконання службових обов'язків і знаходяться під слідством", – додав представник українського Генштабу.

Він зауважив, що після вибухів на аеродромах "Саки" (Крим) і "Зябровка" (Білорусь) очікуються нові кадрові рішення щодо їхнього керівництва.

Нагадаємо, екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов розповів, хто з оточення президента Володимира Путіна був проти повномасштабної війни в Україні.

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