Чому складно знищити російські заводи з виробництва "Шахедів": Буданов назвав ключові фактори

Основний воєнний завод Росії — Алабуга, але його знищення ускладнюють відстань і захист.

Проблема знищення російських заводів, які виготовляють "шахеди", полягає в поєднанні віддаленості, захисту та величезних розмірів цих об'єктів.

Про це розповів начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов у коментарі журналістці Новини.LIVE.

"Відповідь очевидна. Перше, достатня віддаленість таких об'єктів. Другий фактор, прикриття таких об'єктів потужними засобами радіоелектронної боротьби та ППО та необхідність пройти першу лінію оборони, яка вздовж нашого фронту. Третє, це площадні об'єкти. Їх лінійні розміри в кілометрах. Ви розумієте це? А дрон — це засіб повітряного нападу, якщо хочете так його назвати, який несе досить обмежений заряд.Тобто дрон призначений для враження точкових об'єктів, а нам треба нищити площа дні. Для цього потрібні ракети. Ракети на такій дальності не літають. Наші, на жаль, поки що", - сказав він.

Буданов повідомив, що основним воєнним заводом Росії є Алабуга, але не розкрив точну кількість виробів, зазначивши, що цифра велика.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Служба безпеки України впроваджує унікальну методику безпілотних технологій. Дронами за 700 у.о. знищуються російські розвідувальні БпЛА за 100 тисяч у.о.

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