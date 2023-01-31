Чому сьогодні тричі оголошували повітряну тривогу: у Повітряних силах ЗСУ пояснили

Крім завдання ударів, Росія використовує ці польоти як психологічний фактор тиску на Європу та Україну.

У Повітряних силах пояснили, що повітряна тривога у вівторок, 31 січня, лунала аж тричі через зльоти російських винищувачів МіГ-31К.

Про це заявив речник Повітряних силах ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі національного телемарафону.

"Сьогодні повітряні тривоги були масштабними в плані географії. Всі області були червоними, але не такими довготривалими, як ми зазвичай очікуємо після зльотів МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинджал". Знаємо, яку небезпеку вони можуть становити для нас, тому і оголошуються повітряні тривоги, коли злітає цей тип літака. Те, що сьогодні тривоги були дійсно не довготривалими, говорить про те, що це тренувальні польоти. Але в будь-якому разі, тривога буде оголошена", – сказав Ігнат.

За його словами, ворожі МіГи злітають і з території Росії, і з території Білорусі. На думку речника Повітряних сил, російські винищувачі – це психологічний фактор тиску на Європу та Україну.

"У російських токшоу не припиняється істерія погроз ядерного удару. Тому Росія так використовує ці польоти. То завдає ударів, а коли їх немає, це такий собі і психологічний фактор впливу на наше населення. У нас оголошується тривога – це впливає і на економіку, і на людей", – зазначив речник Повітряних сил.

Ігнат зауважив, що українці вже навчилися розрізняти типи повітряних тривог: якщо одразу вся Україна стає "червоною" – це означає зліт МіГ-31, якщо деякі області – ракетна небезпека.

Також він додав, що між ракетними ударами і атаками дронів збільшилися інтервали, очевидно, через нестачу у Росії ракет і безпілотників.

Нагадаємо, сьогодні, 31 січня, повітряну тривогу на всій території України оголошували аж тричі.

Вперше повітряна тривога пролунала близько 11:20, вдруге – близько 12:50, а втретє сирени прозвучали близько 14:30.

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