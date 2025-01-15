Чому солдатів КНДР взяли в полон лише через місяць після появи на фронті: десантник пояснив

За словами військового, північні корейці настільки зазомбовані, що навіть на дають себе взяти в оточення, а одразу підриваються гранатами.

Північнокорейських військових на Курщині дуже важко захопити в полон, бо вони використовують "радикальні методи", щоб уникнути цього – аж до самогубств.

Про це розповів заступник командира аеромобільного батальйону 95 бригади ДШВ майор Антон Захарчук, передає "Армія.inform".

За його словами, північнокорейські солдати часто підривають себе гранатами, коли бачать, що потрапили в оточення або що їх можуть захопити в полон.

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"Це стало звичним явищем. Ми намагаємося ідентифікувати їх, використовуючи аеророзвідку, вони ховаються в окопах або норах, і коли ми підходимо ближче, чуємо вибухи", – розповів офіцер.

Також Захарчук наголосив, що солдати КНДР стали відігравати важливу роль у російських штурмових групах. Вони йдуть першими в атаку, часто виконуючи роль "м’яса" для штурму і виснажуючи українців. Тим часом, самі росіяни займають більш пасивну позицію, закріплюючись на вже захоплених територіях.

Ще раніше лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" ("Снайпер") зауважував, що корейці б'ються дуже відчайдушно, і вони набагато більше зазомбовані, ніж росіяни.

"Навіть за тисячі кілометрів від свого диктатора, вони бояться, що він побачить їх гріхи(про що навіть було написано в записках 200-х корейців, опублікованих раніше). Навіть в полон вдалося взяти їх лише через місяць, хоча кидають їх на штурми в мʼясній манері", – зазначив він.

Нагадаємо, сержант медичної роти 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Юрій Бондар заявив, що військові з КНДР мають таку хорошу підготовку, що з ними не зрівняються найманці з ПВК "Вагнер" зразка 2022 року. Він відзначає високий рівень підготовки північних корейців: фізичну витривалість, велику моральну стійкість та чудові бойові навички.

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