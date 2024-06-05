Чому союзники можуть закрити захід України своєю ППО – посол у Німеччині пояснив

Видання BILD писало, що деякі країни НАТО готові розширити підтримку Києва та діяти безпосередньо на території України – обговорюється можливість закрити небо системами ППО на заході України. Посол України у Німеччині Олексій Макеєв переконує, що таке рішення не матиме вигляд "червоної лінії".

Про це посол написав у своїй колонці у німецькому виданні Die Zeit.

Олексій Макеєв зокрема, зауважив, що масована ракетно-дронова атака Ірану проти Ізраїлю у квітні 2024 року продемонструвала, що такий крок насправді можливий і це ефективно.

"З точки зору міжнародного права ця ідея нічим не відрізняється від військової підтримки, яку Україна отримує вже зараз… Чинним лишається одне правило, зафіксоване у Статуті ООН: У випадку агресії країна, на яку напали, має право на самозахист, при цьому інші країни мають абсолютне право їй в цьому допомагати. Ця допомога не має жодних обмежень, єдиним винятком є застосування зброї масового знищення. І якщо треті країни допомагають країні, на яку напали, це, звичайно, не дає агресору права нападати тепер і на них. Такого права немає в цілому", - зазначив посол.

Посол України у Німеччині нагадав, що протягом двох років повномасштабної війни можна пригадати багато випадків, коли категоричне "ні" щодо певної допомоги Україні врешті закінчувалося позитивними рішеннями.

Макеєв зауважив, що без надійного захисту неба зусилля українців і партнерів з відбудови зруйнованого та розвитку оборонних підприємств всередині України, щоб вона могла забезпечувати себе зброєю, зводяться нанівець.

Нагадаємо, експерт пояснив, якою може бути війна Росії з НАТО і назвав можливі сценарії.

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