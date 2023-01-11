Чому США не поспішають передавати Україні винищувачі F-15 та F-16 – пояснення експерта

Однією з причин, чому партнери все ще не передали Україні винищувачі – є подальша логістика їхнього ремонту.

Військовий експерт Сергій Грабський пояснює, що Україна поки ще не отримала американські винищувачі F-15 і F-16 або французькі Mirage 2000 тому що під них треба розгортати ремонтно-промислову базу, а також вчити не тільки пілотів, а й технічний склад.

Про це він розповів виданню "Телеграф".

Він нагадав, що Україна вже зіткнулася з серйозними логістичними проблемами, коли німецькі гаубиці PzH 2000 доводилося відправляти на ремонт за кордон.

"Приклад поставок нам сучасних видів артилерії демонструє, з яким логістичним кошмаром ми можемо зіткнутися. Попри єдині стандарти в країнах НАТО, специфіка тих же французьких винищувачів відрізняється від американських, британських – від німецьких і так далі", - пояснив експерт.

Американські винищувачі F-16

Літаки F-16 на початку російського вторгнення мали б відправитись до Польщі, а Варшава мала б поставити свої старі радянські літаки України, однак пізніше ця угода зірвалась і більше не обговорювалась.

Раніше військовий експерт Олег Жданов прогнозував, що американські винищувачі F-15 чи F-16 можуть з’явитися в Повітряних силах ЗСУ вже взимку.

Проте командувач ВПС США в Європі та Африці генерал Джеймс Гекер зазначав, що Україна зможе отримати літаки F-16 за два-три роки після ухвалення політичного рішення про їхнє постачання.

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