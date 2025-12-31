Чому США та ЄС не введуть війська до України: генерал СБУ дав невтішний прогноз

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Ідея розміщення американських або європейських військ на території України наразі виглядає вкрай малоймовірною.

На цьому наголосив генерал-майор запасу СБУ, заступник голови Служби безпеки України у 2014-2015 роках Віктор Ягун.

Як приклад Ягун навів ситуацію з формуванням німецької бригади в Литві. Попри те, що Литва є членом НАТО та ЄС і перебуває у відносній безпеці під «парасолькою» Альянсу, Берлін зіткнувся з кадровими труднощами.

«Німеччина мала сформувати й забезпечити присутність бригади в 5000 людей на території Литви. Вони не змогли сформувати повноцінну бригаду по одній простій причині — німці не хочуть служити за межами Німеччини. Це про німців», — зазначив генерал.

Схожа ситуація спостерігається і у Франції. За словами експерта, французьке законодавство дозволяє відправляти на постійній основі за кордон переважно сили «Іноземного легіону».

«Сам легіон складає 10 тисяч людей. В Україну з них можуть відправити не більше 1-2 тисяч. Що воно дасть? Вони будуть присутні десь в Одесі», — пояснив Ягун.

Британія, за оцінками експерта, також теоретично могла б надати обмежений контингент у межах 2 тисяч військових.

Щодо Сполучених Штатів, за словами експерта, то тут головною перешкодою є складна політична процедура. Наразі найбільші американські бази в Європі розташовані не далі Польщі, зокрема поблизу Вроцлава (західна частина країни). Переміщення контингенту вглиб Східної Європи, наприклад, до Львова, потребує серйозних політичних рішень.

«Щоб прийняти кардинальне рішення, розмістити їх хоча б у Львові, потрібне рішення не лише президента, а й підтвердження на законодавчому рівні або в Конгресі, або в Сенаті», — підсумував Віктор Ягун.

Експерт наголосив, що розраховувати на фізичну присутність значних сил союзників безпосередньо в Україні на даному етапі не доводиться.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про суттєві зрушення у переговорах щодо завершення війни в Україні. За його словами, Сполучені Штати вперше офіційно задекларували готовність брати участь у забезпеченні безпеки України після досягнення миру, що передбачає навіть присутність американського контингенту на лініях розмежування.