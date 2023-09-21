Чому США так довго не передають Україні ракети ATACMS: військовий експерт назвав "банальну причину"

Експерт вважає, що США від 2018 року не виготовляли цих ракет.

Військовий експерт Андрій Крамаров вважає, що США тривалий час не передавали Україні ракети ATACMS, оскільки вони хотіли наростити їхнє виробництво. Він додав, що сподівається, що вже найближчим часом Україна зможе їх таки отримати.

Про це він сказав у коментарі "24 каналу".

"На мій погляд, причина банальна. Річ у тому, що США основною ударною силом під час усіх своїх операції вважають авіацію. Тобто отримання переваги у повітрі, подавлення ворога і далі вже проведення сухопутної армійської операції. А тому мені видається, що запаси ракет ATACMS вони насправді не були такими значними. У квітні-травні 2023 року було фото, що виробник ракет розконсервував лінії виробництва. Тобто від 2018 року вони цих ракет не виготовляли", - пояснив Андрій Крамаров.

Експерт вважає, що за пів року США наростили виробництво цих ракет і вони зараз мають можливість із передавати.

"Наші артилеристи пройшли навчання на ракетах ATACMS. Нам просто їх потрібно було передати. Тобто сподівємось, що зараз нам їх передадуть", - наголосив військовий експерт.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна та США перебувають "на фінішній прямі" у питання постачання далекобійних ракет ATACMS.

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