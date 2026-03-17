Війна
433
2 хв

Чому США відмовились дати танки Україні: ветеран здивував відповіддю

Головна причина — не техніка і не підготовка, а відсутність ключової умови для ефективного застосування танків.

Карина Бондаренко
© Олександр Півненко

У США знову обговорюють тему передачі західних танків Україні, яка викликала багато суперечок у 2022–2023 роках. Тоді M1 Abrams і Leopard 2 вважалися технікою, здатною змінити ситуацію на фронті, однак на практиці цього не сталося.

Про це розповів ветеран армії США Раян МакБет в ефірі 24Каналу.

За його словами, проблема полягала не у якості танків чи підготовці українських військових, а в умовах їх застосування.

МакБет пояснив, що у військовій доктрині США танки не використовуються ізольовано. Спочатку американські сили знищують протиповітряну оборону противника та встановлюють повне панування в небі — і лише після цього активно залучають наземну техніку.

«Коли Сполучені Штати воюють, ми, як правило, воюємо при повному пануванні в повітрі. Це частина доктрини США. Ми встановлюємо повне панування в повітрі, а потім можемо робити що завгодно», — пояснив він.

В Україні ж, за словами ветерана, цієї ключової умови не було. Тому навіть найсучасніші західні танки опинилися в уразливому становищі.

«Річ не в поганому обслуговуванні чи в тому, що Україна не вміла ними користуватися. Вони вміли їх використовувати, але без переваги в повітрі не могли домінувати на землі», — наголосив МакБет.

Він додав, що без авіаційної підтримки танки стають легкою мішенню для ворожих дронів і армійської авіації. Зокрема, російські вертольоти можуть наближатися до лінії фронту та знищувати бронетехніку протитанковими ракетами.

Таким чином, ключова проблема полягала не в самих танках, а у відсутності комплексного підходу до ведення бойових дій, де перевага в повітрі є визначальним фактором.

