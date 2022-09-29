Чому США заявили, що розтягнуть передавання 18 HIMARS на кілька років: пояснення експерта

Експерт вважає, що всі ці інформаційні потоки у ЗМІ поширюють для того, щоб вводити росіян в оману.

Заява Пентагону, що 18 HIMARS Україна отримає не одразу, а протягом кількох років, оприлюднена спеціально для Росії, щоб ввести ворога в оману.

Таку заспокійливу для українців думку виловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник у коментарі "24 каналу".

За його словами, ніхто не відміняв введення противника в оману.

"Ніхто цього не відміняв. По-перше, є таке цікаве правило у всіх збройових оборудках – якщо кажуть, що дадуть, то вважайте, що вже дали. По-друге, 70% того, що реально надходить, перебуває в режимі таємності", – пояснив Черник.

Експерт вважає, що всі ці інформаційні потоки у ЗМІ поширюють для того, щоб вводити росіян в оману.

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Черник, як зазвичай, провів історичні аналогії, заявивши, що від часів першого лендлізу під час Другої світової війни жодна країна світу не отримала стільки зброї, як Україна. Наприклад, за запасами Javelin ми – друга країна світу, каже експерт.

Він пояснив, що західна промисловість не встигає виробляти такої величезної кількості озброєнь, яка дозволила б українцям переламати перебіг війни.

"Але давайте підходити до цього тверезо. В нас складається наратив, що кожен солдат мусить мати Javelin, а за кожним взводом має стріляти HIMARS тощо. Але якби не їхня допомога на початку війни, ми б, мабуть, гранатами обв’язувалися і лягали під російські танки, щоб їх зупинити", – підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає від США $1,1 млрд: у пакеті допомоги - 18 HIMARS. Проте пізніше у Пентагоні уточнили, що Україна отримає HIMARS протягом кількох років.

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