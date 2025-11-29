Чому стало складніше збивати балістику РФ: пояснення експерта

Балістику стало збивати складніше / © Associated Press

Маневрена балістика РФ ускладнює роботу ППО — перехопити такі ракети можуть лише окремі системи.

Про це в ефірі «КИЇВ24» розповів Анатолій Храпчинський, заступник директора української компанії з виробництва засобів РЕБ.

З його слів, у складі української ППО сьогодні працюють системи Patriot, SAMP/T та IRIS-T. Однак найбільш ефективними проти складних балістичних цілей є лише окремі ракети, здатні працювати по маневруючих цілях на фінальному етапі польоту. Це Patriot PAC-3, Aster-30 Block 1 та Block 1NT (для комплексу SAMP/T).

«Саме ці ракети здатні працювати проти маневруючої балістики, яку Росія все частіше застосовує під час масованих атак», — зазначив він.

Нанадаємо, президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів надати ще до 10 повних систем, оскільки з наближенням зими Росія знову вдається до масованих обстрілів української енергосистеми.

Цьогорічна загроза особливо гостра через вдосконалення російських ракет.