Чому свині "ображаються" на окупантів: лікбез від Данілова, як правильно називати загарбників

Російських окупантів, які незаконно вторглися на українську територію за наказом диктатора Путіна, не варто називати по типу "орк", "русня", "свинособака".

Про це секретар РНБО Олексій Данілов написав у Фейсбук.

Вживаючи інші популярні в українському суспільстві терміни щодо російських загарбників, ми тим самим розмиваємо образ ворога.

"Нам, напевно, не варто занадто захоплюватися вживанням нових термінів – орк, русня, свинособака… Не потрібно розмивати образ ворога, так би мовити", - пояснив Данілов.

Він пояснив, що треба одразу писати і документувати для історії, що росіянин – вбив, напав, пограбував, зґвалтував, зруйнував, збрехав.

"Щоб назавжди закарбувалось в український історичній пам’яті, який саме народ несе повноту колективну відповідальність за криваву війну, і щоб нам не забути ніколи всю мерзоту російського "братства", - наголосив секретар РНБО.

Крім того, Данілов, жартуючи додав, що собаки і свині значно охайніші й чистіші, ніж окупанти, тож не варто їх ображати, порівнюючи із росіянами.

Слід зауважити, що "друга армія світу" в Україні відзначилась масовими випадками грабежу й інших злочинів щодо цивільних. Росіяни крадуть з будинків українців побутову техніку, ювелірні прикраси та навіть жіночу білизну. Потім українські речі відправляють своїм родичам.

Загарбники також хваляться їм своїми злочинами в Україні. А деякі російські дружини навіть самы у розмовах закликають своїх окупантів ґвалтувати українських жінок.

Нагадаємо, відомий військовослужбовець Валерій Маркус заявив, що загиблих українських захисників недоречно називати на російський (радянський) манер "Груз 200" або "200-й", адже це знецінює ту найвищу ціну, яку воїни заплатили за кожного з нас. У його бригаді вживатимуться терміни "загиблий" або "на щиті" і не "300-й", а "поранений".

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