Чому техніку окупантів возять із Білорусі до Росії і назад: Жданов відповів

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, навіщо Росія перекидає техніку із Білорусі і везе її туди.

Про це він розповів на своєму YouTube-каналі.

"Я вчора сказав, що нелогічно вчиняє РФ: із Білорусі техніку вивозить і до Білорусі техніку везе. Так ось один із глядачів написав. Та все просто. У Білорусі збереглися заводи, тому товариш Путін везе Лукашенку техніку, той її знімає зі зберігання на запчастини, модернізує та везе товаришу Путіну", – пояснив експерт.

За словами Жданова, у Білорусі є можливість завантажувати підприємства, щоб модернізувати техніку Росії.

"Лукашенко зберіг виробничу базу Радянського Союзу і має можливість завантажувати підприємства, дають робочі місця, платять зарплату, Росія все це оплачує. У Росії грошей навалом, вони можуть ганяти ешелони сюди-туди з Далекого Сходу в Білорусь, з Білорусі в Краснодарський край або Ростовську область. Тим більше, що я так дивлюся, що в Білорусі новіша техніка, вони знімають там Т-72А, Т-80, а в РФ знімають Т-62. Чомусь Т-72 там уже не лишилося", – сказав він.

Загроза наступу Білорусі на Україну

Мінськ від перших днів широкомасштабного вторгнення до України надає Росії допомогу у війні. Зокрема, територія республіки стала плацдармом для запуску по Україні ракет. У жовтні Лукашенко та Путін вирішили спільно розгорнути війська. В ніч проти 15 жовтня з РФ прибув ешелон військових для спільного регіонального угруповання військ.

20 жовтня начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив на брифінгу, що загроза наступу військ на Україну з боку Білорусі зростає, проте йдеться не про атаку на Київ. Цього разу окупаційні війська можуть піти на захід білорусько-українського кордону.

Українська армія звернулася до білорусів із закликом не виконувати злочинні накази Лукашенка. ЗСУ наголосили, що в разі відкритого вступу ЗС РБ у війну вони дадуть потужну відповідь на цей крок. Українські військові запевнили, що Україна ніколи не загрожувала і сьогодні не загрожує Білорусі.