Чому Трамп позитивно реагує на удари по РФ / © Getty Images

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Під час саміту НАТО в Анкарі президент США Дональд Трамп утримався від критики українських атак по тилових об’єктах у Росії та самій Москві. У розмові з Володимиром Зеленським американський лідер припустив, що подібна ескалація здатна наблизити завершення війни.

Трамп також з усмішкою відреагував на жарт українського президента про те, що той не планує їхати до Москви через «велику кількість українських дронів» та пов’язану з цим небезпеку. Що означає поведінка Трампа? Про це пише Bild.

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Німецький військовий експерт Ніко Ланге відзначив такий перебіг саміту НАТО в Анкарі як помітний розворот у позиції очільника Білого дому.

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«З розмови стало ясно, що США справді допомагають принаймні в деяких ударах, які Україна завдає вглиб Росії. Наприклад, надаючи інформацію про позиції російських систем ППО», — наголосив аналітик.

За оцінкою Ланге, українському президенту вдалося продемонструвати Трампу позицію сили, а американський політик традиційно прихильно ставиться до тих, хто «справляє враження переможця».

«Зеленський вже кілька тижнів розробляє своєрідний план. Цей план полягає в тому, щоб чинити на Путіна сильний тиск, почавши атакувати вглиб Росії енергетичну систему, збройові заводи та логістику, що він побоюватиметься дестабілізації своєї влади», — зауважив експерт.

Водночас Ланге застерігає від ілюзій щодо швидкого підписання масштабного мирного договору.

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«Путін ніколи не вестиме переговори щодо великої мирної угоди. Але секторальне припинення вогню, тобто дуже обмежене перемир’я — можливо, і європейцям слід зараз підтримати Зеленського в цьому», — підсумував аналітик.

У Росії образилися на поведінку Трампа

Нагадаємо, саміт НАТО в Анкарі за участю президента США Дональда Трампа викликав нову хвилю обурення та занепокоєння в Москві. Представник МЗС РФ Родіон Мірошник зухвало заявив, що метою зустрічі було нібито втягування Трампа у протистояння з Росією задля збереження єдності Альянсу, а також розкритикував європейських союзників за «стратегічну невизначеність».

Водночас речниця МЗС РФ Марія Захарова висловила низку зневажливих зауважень на адресу генсека НАТО Марка Рютте, заявивши, що йому не вдалося зробити саміт «історичним» чи згладити розбіжності всередині Альянсу.

Крім того, вона повторила традиційні звинувачення Кремля щодо мілітаризації Європи та підготовки НАТО до можливого протистояння з Росією.

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