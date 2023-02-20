Чи оголосить Путін про повну мобілізацію 24 лютого: військовий розповів деталі

Російський диктатор Володимир Путін не буде оголошутвати повну мобілізацію на річницю вторгнення в Україну, 24 лютого.

Таку думку висловив військовослужбовець, колишній радник Офісу президента та міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

Він переконаний, що Росія наразі немає у цьому потреби, оскільки у них немає різниці між частковою та повною мобілізацією. За його словами, е часткова мобілізація не обмежена конкретним лімітом.

"Тобто часткову мобілізацію в Росії можуть провести, аби мобілізувати, приміром, 3 млн осіб. Тому я не думаю, що є потреба в такому рішенні. Якщо вони його оголосять, то це буде не більше, ніж інформаційна акція. Адже повна мобілізація в Росії триває давно. Інша проблема полягає в тому, що для того, щоб мобілізувати 3 млн людей, навчити їх, одягти і нагодувати в керівництва РФ немає ресурсів і можливостей», - каже Андрусів.

Нагадаємо, президент США Джо Байден під час візиту до Києва 20 лютого запевнив свого українського колегу Володимира Зеленського у цілковитій підтримці та анонсував нову військову допомогу Україні.

Глава Білого дому переказав президенту України вітання від членів Конгресу США. За словами Байдена, на них справив сильне враження нещодавній виступ Володимира Зеленського у Конгресі.