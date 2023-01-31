Чому у Росії бояться появи західних танків на фронті: експерт назвав три причини

На думку експерта, заяви у росЗМІ, що західні танки нібито малоефективні, свідчать про те, що росіяни дійсно налякані.

Істерія в пропагандистських ЗМІ щодо постачання Україні західних танків і закиди, що вони мовляв малоефективні на полі бою, яскраво свідчать про те, що у Росії через ці постачання панікують.

Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, інформує FREEДОМ.

Експерт назвав три приводи для занепокоєння у російський окупантів. По-перше, армія РФ не зможе ефективно протидіяти західній бронетехніці, зокрема, через дефіцит снарядів до артилерії. Тоді як від 24 лютого окупанти під час бойових дій, і зокрема, в протидії українським танкам, найбільше покладалася саме на артилерію.

"Це досить помітно. Вони мають ПТРК "Корнет", інші протитанкові комплекси, які поступаються досить серйозно тим же американським Javelin, які використовує українська армія, але вони покладалися на артилерію. Мені здається, що зараз занервували, бо відчувають, що підтримувати рівень артилерійського вогню та інтенсивність артилерійського вогню за всіма напрямками, як вони це робили, наприклад, навесні 2022 року чи на початку літа, не зможуть. Виникатимуть проблеми, тому вони досить серйозно остерігаються", — припустив Мусієнко.

По-друге, на думку експерта, постачання нових систем озброєнь Україні протягом цієї війни завжди призводило до успіхів ЗСУ на тих чи інших напрямках.

"Щойно дали гаубиці М777, зуміли зупинити й стримати величезний наступ російських військ на сході, де було досить складно і важко. Зуміли відбити противника з території Чернігівської області, Київської області, зуміли надалі просунутися. Щойно з’явилися HIMARS, були удари на Херсонському напрямку, далі — звільнення Харківщини тощо", — нагадав Мусієнко.

Третя причина, побоювання Кремля, що після танків Україна отримає інші системи озброєнь та авіацію.

"Вони остерігаються, що Захід може піти далі та надати Україні ракети ATACMS, далекобійну артилерію, авіацію. Це досить серйозні компоненти… Щойно ми отримаємо танки, я вірю і сподіваюся, й інше озброєння, я думаю, що це означатиме знову ж таки проведення успішних операцій для українських військ. Ця тактика працює. Це факти, проти яких російська пропаганда нічого вдіяти не може", — підсумував Олександр Мусієнко.

Раніше заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник заявив, що Україна може отримати до ста танків Leopard. За словами міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса, танки Leopard 2 з Німеччини можуть бути доправлені до України приблизно за три місяці. Крім того, Україна отримає 31 американський важкий танк Abrams.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що передані Україні 14 танків Challenger 2 прибудуть на передову до літа.

Також повідомлялося, що Марокко відправило Україні танки Т-72Б. Перед відправленням ці танки модернізували в Чехії.

Натомість у Росії кількість танків, які перебувають на зберіганні, за різними оцінками, становить від 15 до 20 тисяч. Проте експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що "це – фактично металобрухт".

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